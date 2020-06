Zaalvoetbalgrootheid Jamal El Ghannouti vertrekt bij FC Eindhoven

Jaren reed El Ghannouti drie of vier keer in de week op en neer van zijn woonplaats Rotterdam naar het Indoor Sportcentrum aan de Aalsterweg. Tijdens zijn verblijf in Eindhoven pakte de recordinternational (144 interlands; 37 doelpunten) tien prijzen en speelde dertien finales. ,,De periode in Eindhoven heeft een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling als zaalvoetballer”, gaf El Ghannouti onlangs aan. ,,Ik heb een geweldige tijd mee mogen maken in Eindhoven.”