Zaalvoetbalgrootmachten FC Eindhoven en Hovocubo geven elkaar geen duimbreed toe

Het was het eerste puntenverlies voor zowel FC Eindhoven als Hovocubo na negen duels. Net als op de ranglijst bleven ook nu beide ploegen keurig met elkaar in evenwicht. Toch was het de Noord-Hollandse formatie die halverwege op een 1-0 voorsprong stond dankzij een treffer van voormalige FC Eindhoven-speler Lahcen Bouyouzan. De 2-0 van Soufian Charraoui leek een voorbode voor de eerste nederlaag van FCE.

Vier minuten voor tijd liet Dennis van den Eijnden de aansluitingstreffer aantekenen, 2-1. Het was wederom topschutter Saïd Bouzambou die zijn waarde weer eens in goud uitbetaalde. 28 seconden voor tijd tekende de Zeeuw voor zijn tweeëntwintigste competitietreffer van dit seizoen, 2-2.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar in Zwaag in competitieverband troffen was op 24 januari vorig jaar. FC Eindhoven liep toen tegen de grootste nederlaag uit de historie aan, 10-3. De tekenen dit seizoen waren vooraf aan de zaalvoetbalkraker beduidend gunstiger voor de blauwwitten. Samen met Hovocubo was de ploeg van coach Jan Vogels na acht duels nog ongeslagen. Zelfs in doelsaldo verschilden beide teams elkaar nagenoeg niets (Hovocubo +53; FC Eindhoven +52).

Met Zakaria Amrani en Saïd Bouzambou nam FCE de afgelopen twee seizoenen twee spelers van de huidige landskampioen over. Zowel Hovocubo als FC Eindhoven zijn de laatste twaalf jaar toonaangevend in het nationale zaalvoetbal en pakten ieder vijf landstitels. Waar de Noord-Hollandse formatie onlangs in de UEFA Futsal Champions League is doorgedrongen tot de laatste zestien van Europa, hunkeren de Eindhovenaren naar een volgende titel na de laatste kampioensschaal die dateert van 2015.