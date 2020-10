Zaalvoetbalinterlands tegen wereldkampioen Argentinië afgelast: ‘Verschrikkelijk balen, maar begrijpelijk’

In de aanloop naar de eindronde stonden oefenduels tegen de top van de wereld op het programma. Door de coronaperikelen zijn voor de komende maanden de interlands tegen de finalisten van het laatste WK in 2016 Rusland (1 en 3 november) en wereldkampioen Argentinië (7 en 9 december) afgelast. De KNVB heeft nog geprobeerd om voor begin november als alternatief vriendschappelijke interlands tegen België in te plannen, maar ook dit blijkt inmiddels niet meer haalbaar. Vorige maand zou het WK in Litouwen worden gespeeld, maar dat ook dat ging niet door. Nederland had zich daarvoor niet geplaatst.

Nationaal doelman Manuel Kuijk van FC Eindhoven baalt stevig. Kuijk is in de voorlopige selectie van bondscoach Max Tjaden een vaste waarde net als zijn ploeggenoten Oualid Saadouni en Jordany Martinus. ,,Dit was voor ons de ideale mogelijkheid om te meten waar we nu staan. Zeker omdat we geen kwalificatiewedstrijden hoeven te spelen. Het is verschrikkelijk balen, maar voor nu even niet anders.”