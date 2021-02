Zaalvoetballer Tim van den Akker verlaat FC Eindhoven na bijna 20 jaar

Puntloos Totelos geeft weer niet thuis

9 oktober Het was voor de zaalvoetbalvrouwen van Totelos vrijdagavond tegen OS Lusitanos al vroeg in het seizoen erop of eronder. De Amsterdamse ploeg behaalde tot nu toe uit drie duels slechts één punt. Stiekem werd bij de Eindhovense studenten gehoopt op het eerste succesje. Uiteindelijk bleken de bezoekers na rust veel te sterk, 2-8. Daardoor blijft Totelos puntloos.