Zaalvoetballers FC Eindhoven als trotse koploper kampioenspoule in

Met een meer dan tevreden gevoel stapten de zaalvoetballers van FC Eindhoven van het speelveld in sporthal Ruiven. De laatste wedstrijd voor de winsterstop tegen BE’79 werd in een 3-6 winst omgezet waardoor de Eindhovenaren als fiere koploper over twee maanden aan de kampioenspoule gaan beginnen. ASV Lebo staat weliswaar in punten gelijk, maar het doelsaldo van FCE is beduidend beter (Lebo +39; FC Eindhoven +67).

De Brabantse derby was tien dagen geleden afgelast vanwege teveel positief geteste spelers in het kamp van de formatie uit Berkel-Enschot. De bezoekers lieten vanaf het allereerste begin er geen twijfel over bestaan dat het dit seizoen geen genoegen meer neemt met troostprijzen nu de laatste landstitel alweer dateert van 2015. Van onderschatting was dan ook geen moment sprake. Een eigen doelpunt van BE’79 bracht de blauwwitte formatie gelukkigerwijze op een 0-1 voorsprong. Na de 1-1 kwamen de Eindhovenaren door treffers van Saïd Bouzambou en Ayoub Boukhari op een 1-3 stand uit. De rust ging in met 2-3. Na de pauze liep FC Eindhoven door treffers van Oualid Saadouni, Saïd Bouzambou en Zakaria Amrani vlot weg naar een veilige 2-6. In de laatste drie minuten kwam BE’79 nog terug tot 3-6.

FCE-gehalte

BE’79 kent een hoog FCE-gehalte. Van de technische staf speelden hoofdcoach Jeroen Hakkens en keeperstrainer Pieter Grimmelius in het verleden bij de Eindhovenaren. Assistent-coach John Adriaansen leidde de blauwwitten in 2010 zelfs als hoofdcoach naar de eerste landstitel en teammanager Leo Grimmelius was eerder jeugdleider en deed PR-activiteiten bij FCE. Van de BE’79-spelersgroep kwamen doelman Dennis Kapteijns, Kenneth van de Wiel en Romano Ter Linden eerder voor FC Eindhoven uit. Van de Wiel en Ter Linden doorliepen de jeugdopleiding aan de Aalsterweg

Rapportcijfers

De ploeg van coach Jan Vogels kan met de winterstop in het vooruitzicht uitstekende rapportcijfers overleggen. Verdedigend kregen zijn manschappen slechts vijftien treffers tegen in twaalf duels. Vijf keer hield doelman Manuel Kuijk de nul. Met 82 doelpunten voor is dat een gemiddelde van bijna zeven doelpunten per wedstrijd. Van die 82 treffers nam Saïd Bouzambou er 27 voor zijn rekening en is daarmee nationaal topschutter.