Zaalvoetballers FC Eindhoven blijven behouden voor eredivisie

Zaalvoetballers FC Eindhoven mogen blijven hopen op handhaving

13 april Winnen was het enige wat de zaalvoetballers van FC Eindhoven te doen stond in de strijd om handhaving. De concurrentie was de afgelopen weken waarin FCE niet speelde, uitgelopen naar een verschil van vier –en vijf punten in het nadeel van de blauwwitten. Met een klinkende 8-2 zege in het inhaalduel tegen play-offs kandidaat ZVV Volendam blijft de ploeg van coach Jan Vogels nog alles in eigen hand houden