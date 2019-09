Zaalvoetballers FC Eindhoven gebruiken Excelsior’31 als kanonnenvoer

Oranje

Het Nederlands zaalvoetbalteam is in voorbereiding op de WK-kwalificatie die volgende maand wordt vervolgd. In de volgende ronde treft Nederland Kazachstan, Albanië en gastland Roemenië. De nummers één en twee gaan door naar de Elite Round waar de WK-tickets definitief zijn te verdienen. Het eindtoernooi wordt in het najaar van 2020 in Litouwen gehouden.

Minuut stilte

Vooraf was er één minuut stilte vanwege het overlijden van Frank Philips. De oud-leraar was een van de steunpilaren van de club na de fusie tussen CFE VDL Groep en EFV Cibatax wat uiteindelijk FC Eindhoven werd. Philips was in zijn actieve periode nauw bij de blauwwitten betrokken in verschillende bestuursfuncties, maar vooral ook als zaalvoetballiefhebber. Ook was hij jarenlang de vaste verslaggever van FC Eindhoven en maakte in die tijd alle successen mee. Philips overleed na een kortstondig ziekbed en is 70 jaar geworden.