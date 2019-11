Zaalvoetballers FC Eindhoven geven op laatste moment niet thuis

Kwartfinale KNVB-beker

Hofleverancier

Op 2 en 3 december speelt het Nederlands zaalvoetbalteam twee vriendschappelijke duels in en tegen Tsjechië. Bondscoach Max Tjaden heeft vijf spelers van FC Eindhoven geselecteerd, dat daarmee hofleverancier is.

Oualid Saadouni, Manuel Kuijk, Jamal El Ghannouti, Mouhcine Zerouali en Jordany Martinus stappen zondag in het vliegtuig wat hen via Krakau naar Ostrava brengt waar maandag 2 december het eerste duel wordt afgewerkt. Een dag later is Karvina de speelstad voor het tweede vriendschappelijke duel. Dennis van den Eijnden is voorlopig afgevallen. Nederland werd een maand geleden uitgeschakeld tijdens de kwalificatie voor het WK 2020 in Litouwen.