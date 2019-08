Zaalvoetballers FC Eindhoven grijpen weer mis in supercup; landskampioen Hovocubo te sterk: 4-2

FC Eindhoven heeft het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet gered in de strijd om de supercup. Landskampioen Hovocubo was ook nu weer te sterk voor de Eindhovenaren, 4-2.

Voor de vierde keer in de historie stonden beide topformaties tijdens de opening van het seizoen tegenover elkaar. In de seizoenen 2012-2013 en 2013- 2014 waren de Eindhovenaren te sterk. De laatste twee Supercups gingen dus naar Hoorn.

Na een aftastend begin opende Raphinha in de achtste minuut de score, 0-1. Ook daarna bleef het goed op en neer gaan. In de vijftiende minuut kwam de thuisploeg uit een standaardsituatie op gelijke hoogte, 1-1. Appie Attahiri was de doelpuntenmaker,

Meteen na de pauze nam Hovocubo afstand door toedoen van Amir Molkarai, 2-1. De Eindhovenaren zochten daarna veelvuldig de aanval. Dat had in de 27e minuut resultaat. Wederom de Braziliaanse topschutter Raphinha was trefzeker en liet 2-2 aantekenen. FC Eindhoven leek de beslissing te gaan forceren. Een verdwaald schot van Appie Attahiri vanuit het niets betekende uiteindelijk de beslissing, 3-2.

Drie minuten voor tijd bracht FCE-coach Jan Vogels een vijfde veldspeler in voor doelman Manuel Kuijk. Het alles-of-niets offensief van de Eindhovense formatie leverde geen resultaat op. In de allerlaatste seconden rolde een inzet van Amir Molkarai tergend langzaam in het lege doel, 4-2.