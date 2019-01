Zaalvoetballers FC Eindhoven in halve bekerfinale tegen Hovocubo

Licht kapot: duel zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven afgelast

19 januari Het zaalvoetbalduel van FC Eindhoven uit bij hekkensluiter Zeemacht gaat zaterdag niet door. De verlichting in sporthal De Brug is defect waardoor de Eindhovense koploper niet hoeft af te reizen naar Den Helder. ,,Een deel van de verlichting in sporthal De Brug werkt niet goed. Dan kan er dus niet gezaalvoetbald worden”, aldus een woordvoerder van de Noord-Hollandse formatie.