Zaalvoetballers FC Eindhoven in laagste versnelling naar halve bekerfinale

Beide ploegen stonden vorig jaar in de halve finale van de beker ook al tegenover elkaar. Met een benauwde overwinning in de extra tijd (3-4) bereikte FC Eindhoven destijds de eindstrijd. Gevierde held aan Eindhovense zijde was Raphinha. De topschutter nam toen alle vier de treffers voor zijn rekening. Ditmaal was de Braziliaan opvallend minder aanwezig nadat hij een paar uur voor de wedstrijd was teruggekeerd van het kerstreces in zijn geboorteland Brazilië.