Zaalvoetballers FC Eindhoven klaar voor finale: 'Beker kan iets goed maken'

De zaalvoetballers van FC Eindhoven kunnen in een klap het seizoen goedmaken door de landelijke zaalvoetbalbeker te pakken. Dat moet vrijdag vanavond gebeuren als in het Topsportcentrum van Almere Hovoubo om 21.30 uur als tegenstander wacht.

Hoewel? in de competitie is de ploeg van coach Jan Vogels allerminst veilig. Met nog vier duels te gaan staan de Eindhovenaren nu op een tiende plaats en dat betekent nacompetitie voor handhaving/degradatie. Trainer/coach Vogels kijkt even naar het nu en de nabije toekomst.

De focus is nu op de bekerfinale. Blijft in het achterhoofd de competitie meespelen?

,,De focus ligt met name op de competitie. Alleen nu deze week even op de bekerfinale. Als je de finale hebt bereikt moet je er alles aan doen om het te winnen."

Het is een heel gek seizoen. Heb je dit als speler of als trainer wel eens meegemaakt?

,,Nee, zowel als speler en trainer niet. FC Eindhoven futsal speelt normaliter in de play- offs voor het kampioenschap. Dit jaar is het niet zo gelopen als we verwacht hadden. De bekerfinale winnen, kan iets goed maken."

Je hebt enige tijd terug tactisch een weg ingeslagen. Ga je de komende tijd, te beginnen met de bekerfinale, je aanpassen?

,,We gaan ons niet aanpassen, wel rekening houden met. We zullen vrijdag spelen zoals we de laatste tijd doen. Daar hebben we vertrouwen uit geput. We zullen geconcentreerd en met ons hart moeten spelen om een resultaat te halen."

Zie je Hovocubo in de finale als de favoriet?

,,Ja, als je kijkt gezien de ranglijst en de kwaliteiten en grootte van de selectie wel. Laat ons maar in de underdog positie zitten. In een finale is alles mogelijk, een wedstrijd op zich."