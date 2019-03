Op 19 januari werd het duel tussen koploper FC Eindhoven en de toenmalige hekkensluiter Zeemacht in sporthal De Brug in Den Helder afgelast omdat de verlichting defect was.

Achterstand

FC Eindhoven liet er ditmaal vanaf het begin geen enkele twijfel over bestaan dat het zo snel mogelijk zekerheid wil hebben voordat de play-offs beginnen. In de negende minuut kwam Zeemacht onverwachts op 1-0. Voor de pauze was de achterstand ruimschoots omgebogen naar een verdiende 1-3 voorsprong. Jordany Martinus (vrije trap), Dennis van den Eijnden (afstandsschot) en Raphinha (uitbraak) waren trefzeker. Zeven minuten na rust tekende Jordany Martinus uit een strafschop voor de 1-4 en daarmee was de strijd beslist. Raphinha maakte er 1-5 van waarna in de slotfase de thuisploeg nog een keer scoorde, 2-5.