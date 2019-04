Zaalvoetballers FC Eindhoven lopen averij op richting zesde landstitel

Beide ploegen troffen elkaar tot nu toe één keer in de finale om de landstitel. In het seizoen 2011-2012 was FCE in twee confrontaties de meerdere over de Noord-Hollanders. Samen met FC Eindhoven en Hovocubo behoort de ploeg uit Heerhugowaard tot een van de succesvolste formaties van deze eeuw. FC Marlène werd drie keer landskampioen (laatste keer 2009), won zeven KNVB-bekers (laatste keer 2017), palmde vijf Supercups in (laatste keer 2016) en haalde een Benecup (2011) naar de kop van Noord-Holland.