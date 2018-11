Zaalvoetballers FC Eindhoven moeiteloos verder in beker

De tegenstander uit Groningen was om 14.00 uur al vanaf de thuisbasis vertrokken en kon maandagavond rond 23.00 uur met een stevige nederlaag op zak weer de bus in voor een terugtocht van ruim drie uur. Drievoudig bekerwinnaar FC Eindhoven was vorig seizoen verliezend bekerfinalist. De ambities voor dit seizoen zijn duidelijk. Goed presteren in de beker is een van de speerpunten van deze zaalvoetbaljaargang.