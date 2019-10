Zaalvoetballers FC Eindhoven na rust flink op schot

De Hoornse formatie kende een uitstekende seizoenstart met als hoogtepunt veertien dagen geleden de uitschakeling van FC Marlène in de eerste ronde van de KNVB beker. De ploeg van coach Jan Vogels was dus gewaarschuwd.

Voor rust werd er niet gescoord. De beste mogelijkheid was nog voor de thuisploeg. Raphinha trof in de vierde minuut met zijn doelpoging de onderkant van de lat.

Na de pauze gingen aan Eindhovense zijde alle remmen los. In de 23ste minuut opende Jamal El Ghannouti de score, 1-0, De bezoekers kwamen nog even terug tot 1-1 waarna FC Eindhoven door doelpunten van wederom El Ghannouti, Raphinha, Mouhcine Zerouali, Mo Allouch en de debuterende jeugdspeler Keci Francisco Chilala uitliep naar een 6-1 voorsprong. In de slotfase kwam de Noord-Hollandse formatie nog terug tot 6-2.