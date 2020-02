Zaalvoetballers FC Eindhoven nemen revanche na grootste nederlaag uit clubhistorie

Beide Brabantse teams zijn nadrukkelijk in de race voor de play-offs. Met 24 punten uit twaalf duels stonden FCE en FCK (Den Bosch) vooraf broederlijk op een gedeelde tweede plaats. De tweestrijd met FCK De Hommel werd in het Eindhovense kamp dan ook met de nodige zorgen tegemoet gezien.

FC Eindhoven loopt makkelijk weg

Even geen interlandverplichtingen

Het Nederlands team heeft voorlopig even geen interlandverplichtingen. Op 26 januari speelde Oranje zijn laatste oefeninterland in en tegen Frankrijk. Met Jamal El Ghannouti, Dennis van den Eijnden, Jordany Martinus., Oualid Saadouni en doelman Manuel Kuijk was FC Eindhoven weer hofleverancier. De wedstrijd ging nipt verloren, 3-2. Nederland nam nog wel binnen drie minuten een 0-2 voorsprong waarbij de tweede treffer van de voet van Dennis van den Eijnden kwam.