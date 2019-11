Zaalvoetballers FC Eindhoven omzeilen lastige klip Groene Ster

Beide ploegen stonden het afgelopen seizoen in de bekerfinale tegenover elkaar. De Eindhovenaren wonnen na een vroege voorsprong gemakkelijk met 5-2. In de competitie ging het vaak anders en was de ploeg uit Vlissingen voor FCE regelmatig een lastig te omzeilen klip. Zeker in de Zeeuwse thuishaven Baskenburg waar het flink kan spoken is Groene Ster voor vele ploegen een onneembare horde. Het verschil op de ranglijst bedroeg vooraf maar één punt. De blauwwitten speelden een wedstrijd minder.