Zaalvoetballers FC Eindhoven onderuit in eerste duel Benecup

FCE miste door blessures topschutter Raphinha, Bjorn Bastiaans en Bilal Achenteh. De Belgische ploeg was van een heel ander kaliber dan een gemiddelde ploeg uit de eredivisie. Voor rust droop de individuele klasse er bij de zuiderburen vanaf. Het overwicht werd in de elfde minuut tot uitdrukking gebracht door een treffer van Daali Zakaria. FCE kende daarna een sterke periode met mogelijkheden voor Jordany Martinus en Dennis van den Eijnden. Martinus liet in de veertiende minuut de 1-1 aantekenen. Vlak voor rust werd het dan toch 1-2 door toedoen van Zaaf Hamza.

Na de rust kwam er aanvankelijk een heel ander FCE binnen de lijnen. Binnen een minuut stond het 2-2 (doelpunt Oualid Saadouni) en even later maakte Mouhcine Zerouali er met een puntertje 3-2 van. Antwerpenaar Steven Dillien schoot halverwege de tweede helft hard de gelijkmaker (3-3) binnen en Hitou Aziz plaatste zijn ploeg met de 3-4 in een ideale uitgangspositie voor de return komende woensdag.

Niet verrast

FC Eindhoven flankspeler Mouhcine Zerouali was niet verrast dat de Antwerpenaren een lastige kluif zouden worden. De Bredanaar kent het Belgische zaalvoetbal als geen ander en speelde zelf bij Real Noorderwijk, Lommel United en Gooik Halle. ,,De Belgische competitie is de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden, Ik spreek nog regelmatig oud-ploeggenoten. Het zou geen straf zijn om terug te keren, maar niet voor elke club. Buiten dat, ik zit hier bij FC Eindhoven goed bij een mooie club.”

Over de kansen van zijn ploeg over twee duels was Zerouali na afloop nog altijd duidelijk. ,,Ik schat fifty-fifty. Antwerpen is een sterke ploeg waar veel individuele kwaliteiten schuilen met Ahmed Sababti als de onbetwiste leider. Maar wij kunnen ook sterk voor de dag komen.”