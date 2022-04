Zaalvoetballers FC Eindhoven op de goede weg; blauwwitten na rust pas wakker

Eerder dit seizoen kende FCE middels een 6-2 overwinning geen problemen met de oranjehemden. In eigen huis ging het ditmaal - zeker voor rust - heel wat moeilijker. Het was bepaald niet de beste wedstrijd van FCE.

De ruststand leek er een zonder doelpunten te gaan worden. Totdat een halve minuut voor de pauze de bezoekers via Nick Schilder een 0-1 voorsprong namen. Zestien seconden later lag de gelijkmaker er alweer in. Ayoub Boukhari liet de 1-1 aantekenen. Dezelfde Boukhari werd in de tweede helft na commentaar op de leiding met een rode kaart van het veld gestuurd. Net als in de vorige twee duels in de afgelopen week tegen HV/Veerhuys en ASV Lebo schrokken de Eindhovenaren tegen Volendam pas na rust wakker.