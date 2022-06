Zaalvoetballers FC Eindhoven op wilskracht nog in de race voor landskampioenschap

FC Eindhoven gaat zondag op herhaling. De zaalvoetballers van coach Jan Vogels wonnen vrijdagavond in de halve eindstrijd om de landstitel moeizaam van ASV Lebo, 2-1. Nade nederlaag van vorige week genoeg om een beslissingsduel af te dwingen voor een plek in de finale.

Het was voor de Eindhovenaren erop of eronder na de onnodige 3-1 nederlaag van vorige week in Amsterdam. Zeshonderd kaarten werden vooraf al verkocht. Dat aantal verdubbelde voor aanvang van de kraker. Het werd uiteindelijk een wedstrijd op hoog niveau waarbij aan beide kanten werkelijk met krachten werd gesmeten.

FC Eindhoven begon erg voortvarend aan de inhaalrace. Na zes minuten was Zakaria Amrani de beslissende schakel in een vlot lopende aanval, 1-0. De Amsterdammers bleven daarna de defensie van de Eindhovenaren bestoken. Uit een daarvan gaf Omar Tissoudali in minuut veertien het laatste zetje, 1-1.

Vonken bleven er vanaf spatten

Na de pauze was aan beide kanten van verslapping geen moment sprake. Integendeel, de vonken bleven er vanaf spatten. Het talent van FC Eindhoven tegen de fysieke duelkracht van de hoofdstedelingen. FC Eindhoven miste verdediger Marwan Rebbah die afgelopen woensdag tijdens de laatste training geblesseerd afhaakte. De nieuwe aanwinst Nick Kuijlaars was met vakantie.

Quote Dit zijn wedstrij­den waarin je telkens vele duels moet uitvechten. Ik denk dat we qua kansenver­hou­din­gen verdiend hebben gewonnen Saïd Bouzambou

Saïd Bouzambou wees - zoals zo vaak dit seizoen - zijn teammaten de weg richting een derde beslissende duel. Zeven minuten na rust legde de Zeeuw alle frustraties van overtredingen op hem in zijn pegel die als een granaat tegen de touwen plofte, 2-1. ,,Ik heb de hele wedstrijd gewacht op dat ene moment en dat was met die 2-1", sprak de Zeeuwse topschutter na afloop terwijl zijn familie met hem op de foto ging. ,,Dit zijn wedstrijden waarin je telkens vele duels moet uitvechten. Ik denk dat we qua kansenverhoudingen verdiend hebben gewonnen.”

Vooraf werd Bouzambou in de bloemen gezet door assistent-bondscoach Samir Makhoukhi voor zijn 45 competitietreffers waarmee hij nationaal topschutter is geworden. ,,Het is voetballend niet mijn beste seizoen geweest. Wel heel vermoeiend. Zeker na het EK in januari ging het allemaal wat moeizamer.”

Nu de finale bereiken

Bouzambou verwacht zondag weer een hete strijd waarin FC Eindhoven alle mogelijke krachten zal moeten aanspreken om de finale te bereiken. De tegenstander daarin is al bekend. Hovocubo had tegen FC Marlene maar twee duels nodig om de eindstrijd te bereiken.