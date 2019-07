Zaalvoetballers FC Eindhoven spelen op 24 augustus tegen landskampioen Hovocubo om Supercup

ZVV Eindhoven stapt vrijwillig uit eredivisie

18 april Voor de zaalvoetballers van ZVV Eindhoven is de competitie onverwachts voorbij. De Eindhovenaren zouden volgende week vrijdag aan de nacompetitie voor handhaving in de eredivisie beginnen met een uitduel bij eerstedivisionist Scaga’66. Het bestuur van ZVV besloot echter om het eerste team vrijwillig terug te trekken uit de nacompetitie, waardoor degradatie naar de eerste divisie een feit is.