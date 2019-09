Zaalvoetballers FC Eindhoven starten met moeizame zege op Apeldoorn

Zelfde fout

Na de pauze verviel de thuisploeg aanvankelijk in dezelfde fout als voor rust. Weer waren de kansen voor FCE en schoot de Gelderse formatie aan de overkant met scherp. Reza Ngarigota tekende voor de 2-3. Met een verbeten offensief kon FCE het met moeite rechtzetten. De 3-3 van topschutter Raphinha kwam als geroepen. Jordany Martinus maakte het karwei twee minuten voor tijd met een pegel van afstand af, 4-3. De 5-3 van Martinus vijf seconden voor tijd was voor de statistieken.

Play-offs

Futsal Apeldoorn stond net als FCE het afgelopen seizoen in de play-offs. De latere landskampioen Hovocubo elimineerde de Gelderse formatie in de halve finale. Net zoals de Eindhovenaren voortijdig door FC Marlène werden uitgeschakeld. Bij FC Eindhoven vertrokken in de zomerperiode Mehdi el Merboh (België), Appie Idlaasri (Tigers Roermond) en doelman Pieter Grimmelius (gestopt). Tegenstander Futsal Apeldoorn kende op Rachid Boughalab na alleen maar nieuwe gezichten.

Beschikbaarheid

In verband met de beschikbaarheid van het Indoor Sportcentrum spelen de Eindhovenaren de komende vier weken enkel thuisduels. Na Futsal Apeldoorn volgen Hovocubo (13 september), FCK De Hommel (27 september) en HV/Veerhuys (4 oktober). Ook het bekerduel in de eerste ronde tegen Excelsior’31 wordt in die periode in de eigen hal afgewerkt.