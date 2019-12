Zaalvoetballers FC Eindhoven stunten met winst bij koploper

Na de pauze kwam ASV Lebo snel op 3-2. Toen brak de sterkste periode van de bezoekers aan. Via doelpunten van aanvoerder Oualid Saadouni en Bilal Achenteh werd de achterstand omgebogen in een 3-4 voorsprong. In de slotfase beleefde FCE nog enkele bange momenten, maar de winst werd over de streep getrokken.