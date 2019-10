Zaalvoetballers FC Eindhoven treffen topploeg FT Antwerpen in Benecup

De Eindhovense formatie won vorig seizoen redelijk simpel over twee duels van Proost Lierse SK. In België werd met een 2-4 zege de basis gelegd om drie weken later in het eigen Indoor Sportcentrum na een 1-1 gelijkspel de eerste prijs sinds 2015 weer te pakken.

Met FT Antwerpen treft FCE een geduchte tegenstander. Samen met FP Halle –Gooik vormt Antwerpen de absolute top in België. De ploeg uit de Belgische havenstad gaat momenteel in de eredivisie na vier duels samen met FT Charleroi ongeslagen aan kop. FC Eindhoven staat in de hoogste klasse van Nederland met tien punten uit vijf duels op de derde plaats. De Antwerpse formatie speelt zijn thuiswedstrijden in sporthal Het Rooi in de Berchemstadionstraat in Berchem.

Vierde keer

Het is de vierde keer dat een regionale ploeg om de Benecup speelt. In 1985 was Pejoco Boys de eerste. De manschappen van de toenmalige oefenmeester Jos de Wit gingen in het eerste duel met 5-4 onderuit. In sporthal Haagdijk kwam de ploeg uit het Eindhovense stadsdeel Strijp niet verder dan een 0-0 waardoor de beker naar de zuiderburen ging.