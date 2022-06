Zaalvoetballers FC Eindhoven vakkundig afgeschminkt

Wat in aanloop naar de eindstrijd werd gevreesd, was voor de zaalvoetballers van FC Eindhoven na afloop de pijnlijke waarheid; 2-6. De huidige landskampioen en bekerhouder Hovocubo troefde het Eindhovense keurkorps van coach Jan Vogels aanvankelijk op alle fronten af.

Waar het normaal om details gaat, hoefde ‘Hovo’ ditmaal niet eens tot het gaatje te gaan. Het is het bekende probleem dat trainer/coach Sander van Dijk over een bredere selectie beschikt dan FCE. De coach van de Hoornaren, regelmatig een baken van onrust, bleef gedurende de gehele wedstrijd de rust zelve. ,,Natuurlijk beschikken zij over een bredere selectie dan wij”, oordeelde FC Eindhoven speler Bilal Achenteh na afloop. ,,De eerste drie doelpunten van Hovocubo waren cadeaus. Dan zijn ze vervolgens op hun sterkst want dan gaat de bal rond.”

Binnen een kwartier hadden Lahcen Bouyouzan, Soufian Charraoui en Iliass Bouzit de achilleshiel van FCE te pakken. Opeens kwam daar vijf minuten voor rust een kleine opleving in het blauw-witte kamp. Saïd Bouzambou liet het Hoornse net bollen, 1-3.

Na de pauze namen de bezoekers het heft weer in handen. Het lukte de Eindhovense aanval nauwelijks om enig gevaar te stichten in de hechte Noord-Hollandse defensie. Typerend voor het hele duel was de 2-3 (Oualid Saadouni) halverwege de tweede helft en meteen vanaf de aftrap de 2-4 (Iliass Bouzit). Zeven minuten voor tijd besliste Abdessamad Attahiri het duel voortijdig, 2-5. Mats Velseboer bepaalde de eindstand op 2-6.

Frustratie

Roep het woord Hovocubo binnen de Eindhovense muren en de frustraties komen langzaam boven. Al jaren voeren beide zaalvoetbalgrootmachten de eredivisie aan. Was FCE van 2010 tot pakweg 2015 grossier in het pakken van prijzen, de eeuwige rivaal uit Hoorn nam het daarna naadloos over van de blauw-witten. FC Eindhoven won voor de laatste keer een competitieduel van de West-Friese formatie op 15 maart 2019 (5-3).

De balans van de laatste tien jaar in competitieverband (en play-offs) slaat overigens nog altijd door in Eindhovens voordeel. Van de 24 ontmoetingen won FCE er elf, negen keer werd er verloren en vier keer kwamen beide ploegen een remise overeen.

Bekerfinale

Dit seizoen troffen beide topformaties elkaar al vier keer. Twee keer liep het in de competitie uit op een 2-2 remise. Een keer verloor de Eindhovense ploeg royaal, 6-1. Het meeste pijn deed nog het 5-2 verlies in de bekerfinale afgelopen april.

Dat het ook anders kan bewees FCE (toen nog CFE/Ciba VDL Groep) in het seizoen 2012-2013 toen “Eindhoven” en “Hovo” elkaar zeven keer in één seizoen troffen en de Eindhovenaren zes van de zeven duels wonnen waardoor het de landstitel en de supercup veroverde.

Voor FC Eindhoven komt er vrijdag weer een nieuwe kans. Dan is de return in Zwaag. Als het aan Achenteh ligt komt er dan vuurwerk van Eindhovense kant. ,,Met deze selectie zijn we zeker gelijkwaardig. Dan moeten we geen presentjes weggeven zoals we vandaag voor rust deden.“ Bij winst van de Eindhovenaren volgt er op zondag 19 juni een derde beslissende duel in Zwaag.