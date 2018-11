Zaalvoetballers FC Eindhoven verrassen met klinkende winst bij landskampioen; eindelijk zege ZVV

ZVV Eindhoven: Twee uur reizen en na tweeënhal­ve minuut uitgescha­keld

3 oktober Precies tweeënhalve minuut duurde gisteravond het bekeravontuur van de zaalvoetballers van ZVV Eindhoven. Dat was de tijd die Feyenoord Futsal nodig had om de Eindhovenaren in een strafschoppenreeks van drie penalty’s op de knieën te krijgen.