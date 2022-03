Zaalvoetballers FC Eindhoven vervolgen goede reeks; HV/Veerhuys na rust weggezet

Drie zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven met Oranje tegen wereldkam­pi­oen

In aanloop naar het EK over twee maanden in Nederland speelt de selectie van bondscoach Max Tjaden op maandag 15 november (Topsportcentrum Almere; 19.00 uur) en dinsdag 16 november (KNVB Campus Zeist; 16.00 uur) twee oefeninterlands tegen wereldkampioen Portugal. In de Oranje-selectie zitten drie spelers van FC Eindhoven.

10 november