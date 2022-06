Zaalvoetballers FC Eindhoven weer met lege handen; Hovocubo te sterk en verovert zevende landstitel

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven als trotse koploper kampioens­pou­le in

Met een meer dan tevreden gevoel stapten de zaalvoetballers van FC Eindhoven van het speelveld in sporthal Ruiven. De laatste wedstrijd voor de winsterstop tegen BE’79 werd in een 3-6 winst omgezet waardoor de Eindhovenaren als fiere koploper over twee maanden aan de kampioenspoule gaan beginnen. ASV Lebo staat weliswaar in punten gelijk, maar het doelsaldo van FCE is beduidend beter (Lebo +39; FC Eindhoven +67).

