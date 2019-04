Zaalvoetballers FC Eindhoven willen revival bekronen met eerste prijs in vier jaar tijd

Opnieuw een bekerfinale. Wat is het verschil met vorig seizoen?

,,Vorig jaar hebben we een verschrikkelijk eerste seizoenshelft gehad. Nu staan we waar we staan moeten, in de play-offs en de bekerfinale, en zijn we de favoriet. Natuurlijk wordt een prijs verwacht. We zijn verder dan ik gedacht had en we hebben ons imago weer opgepoetst. Dat is de winst van dit seizoen. De BeNecup is een serieuze internationale prijs, dus de bekerfinale is een wedstrijd op zich.”