Zaalvoetbalroutinier Kamal El Hassani (37) terug bij oude liefde ZVV Eindhoven

El Hassani komt over van eredivisionist Tigers Roermond waar hij het afgelopen seizoen niet in actie kwam vanwege een blessure. ,,ZVV Eindhoven is een familieclub waar ik thuis hoor”, vertelt de razendsnelle flankspeler. ,,Ik ben momenteel actief bezig in samenwerking met ZVV Eindhoven om zo snel mogelijk weer fit te geraken.”

El Hassani kwam in het verleden voor verschillende Eindhovense clubs uit. Bij CFE Ciba/VDL Groep en KW/J&M speelde de kleine behendige speler enkele seizoenen. Daarna streek hij in 2013 bij FC Gestel neer dat later fuseerde met FC Meerhoven wat uiteindelijk ZVV Eindhoven werd. Met die ploeg promoveerde hij naar de eredivisie. In die periode was hij ook jeugdtrainer bij de rood-witten. ,,Mijn doel voor komend seizoen is om in eerste instantie zo snel mogelijk fit te worden. Een ambitieus doel is dat we in het linkerrijtje gaan eindigen.’’