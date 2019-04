ZVV Eindhoven stapt vrijwillig uit eredivisie

ZVV wil met een verblijf op het een na hoogste niveau met eigen jongens een brede basis leggen om over een periode van drie tot vijf jaar sterker terug te keren in de eredivisie. Bestuurslid Sander Hüsken: ,,De afgelopen jaren was het telkens maar schipperen hoe we ons in de eredivisie moesten handhaven waarbij er telkens jongens van buiten kwamen aanwaaien. Dit terwijl we een goede jeugdopleiding hebben. Het is nu een stapje terugzetten om er later twee vooruit te kunnen maken.”